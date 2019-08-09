FAZ: немецкий бизнес опасается санкций США против «Северного потока — 2»

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В немецкой экономике растет страх перед американскими санкциями из-за российского газопровода «Северный поток — 2», пишет FAZ.

По мнению издания, политика в сфере энергетики может стать мячом в игре между сторонами. По словам председателя Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеле, от новых санкционных ограничений пострадали бы в первую очередь фирмы из таких дружественных стран Европы, как Швейцария, Нидерланды, Австрия, Франция, Германия и Италия. При этом раскол между США и Евросоюзом причинил бы вред обеим сторонам. Бюхеле подчеркнул, что в Европе по-прежнему делают ставку на то, что в США будут услышаны голоса, предостерегающие от введения санкций в отношении немецких предприятий и способствующие трансатлантической солидарности.

Эксперт по экономической политике из партии «Левые» Клаус Эрнст назвал невыносимым тот факт, что Вашингтон вмешивается во внутренние европейские дела и угрожает европейским предприятиям только потому, то хочет продавать сжиженный газ в Европу. С его точки зрения, чаша переполнилась и Европа должна изменить свой подход к американской стороне — нужно прибегнуть к ответным мерам, например, подумать о специальном налоге на сжиженный природный газ из США.