Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 14 копеек — до 65,18 рубля.

В свою очередь курс евро растет на 23 копейки до 72,96 рубля.

Ранее сообщалось, что волатильность рубля выросла после новых санкций США.