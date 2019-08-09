ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет

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Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что понижение юаня продолжается уже седьмой день подряд. Оно составило 7,0136 юаня за доллар.

Как подчеркивается, в четверг, 8 августа, курс юаня преодолел психологически важную отметку в 7,0 юаня за единицу американского валюты.

Ранее сообщалось, что в рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства. Теоретически Китай может вызвать панику на рынке облигаций, если избавится от части казначейских ценных бумаг США на $1,1 трлн.