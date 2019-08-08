Пушков оценил кандидатуру Греналла на пост посла США в России

Российский сенатор Алексей Пушков оценил кандидатуру посла США в Германии Ричарда Гренелла на должность американского посла в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пушкова, Греннел продолжит выступать против строительства газопровода «Северный поток-2».

В своем твиттере сенатор написал, что Греннел «тот самый, который грубо угрожал санкциями немецким фирмам за участие в «Северном потоке-2». Он добавил, что после этого в бундестаге призвали его выслать из страны.

Ранее Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме.