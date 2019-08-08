Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что данные предоставили крупные банки с Уолл-Стрит.

Уточняется, что документы содержат информацию о связях россиян с Трампом, его семьей и его бизнесом. В них есть данные о электронных письмах, кредитных соглашениях и другие документы, связанные с Организацией Трампа

Заявляется, что американский лидер подал несколько исков, пытаясь ограничить доступ к своим банковским, бухгалтерским и налоговым данным.

Ранее сообщалось, что в США посчитали расходы на расследование «российского дела».