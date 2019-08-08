Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
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В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что данные предоставили крупные банки с Уолл-Стрит.
Уточняется, что документы содержат информацию о связях россиян с Трампом, его семьей и его бизнесом. В них есть данные о электронных письмах, кредитных соглашениях и другие документы, связанные с Организацией Трампа
Заявляется, что американский лидер подал несколько исков, пытаясь ограничить доступ к своим банковским, бухгалтерским и налоговым данным.
Ранее сообщалось, что в США посчитали расходы на расследование «российского дела».