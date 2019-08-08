The National Interest вспомнил о Великой депрессии из-за действий Трампа

Приведут ли действия президента США к новой Великой депрессии, задается вопросом The National Interest.

Надежда на тарифы Трампа создает угрозу для экономики, отмечается в материале. В настоящее время Трамп оказался в затруднительном положении, пообещав поднять пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. В ответ Пекин опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар и запретил приобретать госкомпаниям сельскохозяйственную продукцию из США.

Автор ставит вопрос о том, как это поможет снова сделать Америку великой. Вместо того чтобы остановить эскалацию ситуации, Трамп рискует превратить Китай из стратегического конкурента во врага. Издание подчеркивает, что США не нужна новая холодная война, а экономический, и тем более военный конфликт с КНР противоречит их подлинным национальным интересам.

Автор напоминает о Великой депрессии и 1930-х годах, когда власти тоже попытались прибегнуть к тарифам. В частности речь идет о законе Смута-Хоули о тарифе, который поднимал ставки пошлин более чем на 20 тыс. импортируемых тарифов. Это должно было помочь американским фермерам, но усугубило первоначальный ущерб.

Отмечается, что в одном Трамп действует лучше своих предшественников — он поднимает пошлины, когда американская экономика процветает. В статье говорится о том, что у американского лидера нет стратегии, кроме веры в том, что тарифы заставят союзников и противников США подчиняться.