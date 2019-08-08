Как Россия выигрывает от торгового спора США и Китая, рассказали СМИ

Россия активно наращивает золотые запасы и выигрывает от спора США и Китая. Об этом сообщает Web.de.

Как отмечается в материале, страна отделяется от доллара и получает выгоду от торгового спора между США и КНР. В настоящее время ЦБ России приобретает 4-5 т золота каждую неделю. Это продолжается на протяжении многих месяцев и остается практически незамеченным мировой общественностью. Российские золотые запасы теперь составляют более 2 тыс. т. Только в июне Москва докупила 18,66 т золота, с начала года эти запасы выросли на 100 т. Поскольку цена на золото выросла за год на 20% и достигла самого высокого за шесть лет показателя, российские запасы выросли примерно на $20 млрд. Аналитики оценивают российские запасы в более чем $100 млрд.

По словам президента России Владимира Путина, в первый раз в российской истории запасы страны целиком покрывают внешний долг страны. По данным Всемирного золотого совета, в прошлом году российский ЦБ стал крупнейшим покупателем золота в мире. Приобретение золота связано и с политическим мотивом: Россия намерена ослабить доминирование доллара и стремится к дедолларизации. Золото является прекрасным вложением для защиты от долларовых санкций. В то же время обострение торгового спора между США и Пекином ведет к росту цены на золото, поскольку оно считается самым надежным вложением средств во время кризисов. Таким образом, чем больше накаляются отношения США и КНР, тем значительнее становится благосостояние России.