Чиновников в Забайкалье могут пересадить на такси с системой ГЛОНАСС, сообщает Sibnovosti.ru.

Отмечается, что эта мера призвана усилить контроль за передвижением в рабочее время.

По словам замруководителя администрации губернатора Сергея Меркулова, это позволит фиксировать расход топлива, контролировать перемещения автомобилей так, чтобы госслужащие ездили только по заявленным маршрутам.

Ранее забайкальских чиновников уже лишили постоянно закрепленных за ними служебных машин.