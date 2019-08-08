Арестован один из богатейших людей Бразилии

В Бразилии арестовали самого богатого человека в стране бизнесмена Эйке Батиста. Об этом сообщает Rio Times.

Отмечается, что его состояние на 2012 год оценивалось в $30 млрд.

Уточняется, что Батиста был приговорен к 30 годам тюрьмы по делу о коррупции в 2018 году, однако затем его перевели под домашний арест.

Полиция Рио-де-Жанейро произвела арест мужчины в его квартире в рамках расследования доказательств манипулирования фондовым рынком и отмывания денег.

Кроме того, планируется арест находящегося за границей бухгалтера бизнесмена.