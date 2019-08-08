«Северному потоку—2» сулят проблемы из-за отсутствия разрешения

У «Северного потока — 2» могут быть проблемы из-за отсутствия разрешения от Дании на строительство участка. Об этом передает Reuters.

Согласно поступившим сведениям, отсутствие разрежения может привести к задержке строительства и увеличению стоимости проекта.

Уточняется, что при задержке работ на восемь месяцев бюджет проекта вырастет на 660 миллионов евро.

При этом известно, что плановая стоимость проекта составляет 9,5 млрд евро.

Как отмечается, в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2» обвиняются датские власти.

Ранее сообщалось, что США оказывает поддержку конкуренту «Северного потока — 2».