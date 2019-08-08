Роспотребнадзор выявил 8 тыс. нарушений про проверке реализации молочной продукции

Роспотребнадзор провел масштабную проверку порядка реализации молочной и молокосодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что всего было проверено более пяти тысяч объектов торговли.

Уточняется, что выявлено более восьми тысяч нарушений.Так 63% магазинов не выполнили новые требования по выкладке молочных продуктов и установке специальных обозначений «Продукты без заменителя молочного жира».

Заявляется, что в ходе проверки и по факту выявленных нарушений были составлены более трех тысяч административных протоколов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за молочной продукцией.