Роспотребнадзор выявил 8 тыс. нарушений про проверке реализации молочной продукции
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Роспотребнадзор провел масштабную проверку порядка реализации молочной и молокосодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что всего было проверено более пяти тысяч объектов торговли.
Уточняется, что выявлено более восьми тысяч нарушений.Так 63% магазинов не выполнили новые требования по выкладке молочных продуктов и установке специальных обозначений «Продукты без заменителя молочного жира».
Заявляется, что в ходе проверки и по факту выявленных нарушений были составлены более трех тысяч административных протоколов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за молочной продукцией.