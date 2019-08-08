СМИ сообщили об оказываемой США поддержке конкуренту «Северного потока — 2»
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Власти США нашли для Европы альтернативу «Северному потоку — 2». Об этом сообщает Junge Welt.
Отмечается, что конкурентом «Северному потоку — 2» может стать трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Уточняется, что трубопровод могут проложить через Грецию из Восточного Средиземноморья в Италию.
Реализация EastMed планируется после 2025 года.
Конференция с участием министров энергетики Греции, Кипра, Израиля и госсекретаря США прошла в Афинах.
Ранее сообщалось, что политолог США предупредили об обратном эффекте санкций против «Северного потока — 2».