У «Магнита» появилась первая кобрендовая карта – с Почта Банком

Торговая сеть «Магнит» и Почта Банк запустили кобрендовую карту, которая стала первым проектом ритейлера с банковской отраслью. Пилотный проект стартовал в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. По его итогам будет принято решение о расширении географии выдачи карт, сообщает Почта Банк.

Карта выпускается на базе платежной системы «Мир» — по ее программе лояльности также можно получать возврат части средств за покупки у партнеров. На карту будут начисляться бонусы не только за покупки в «Магните», но и в других магазинах (кроме продуктовых) – до 4% от суммы платежей по итогам месяца. Шкала бонусов будет прогрессивной и зависеть от объема оплат. Бонусы можно использовать для оплаты покупок в «Магните».

«Кроме того, на эту карту можно получать зарплату или пенсию, одновременно накапливая средства за счет начисления до 6% процентов годовых на остаток на сберегательном счете», — сообщает Почта Банк, в 190 точках которого карта будет выдаваться моментально по паспорту и номеру мобильного телефона.

«Это очень перспективный и взаимовыгодный проект для обеих сторон, который позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи. Мы видим его огромный потенциал, который заключается в синергии широкого регионального охвата и масштабной клиентской базы обоих партнеров. При совместном продвижении мы сможем создать самую массовую сеть дистрибуции в России. Единый фокус на создание продуктовой экосистемы позволит на горизонте 5 лет занять сильные позиции на рынке продуктовых сетей и банковских услуг», — заявил первый зампред банка Георгий Горшков.