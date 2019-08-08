Росстат заявил о повышении цен на хлеб

За первые семь месяцев 2019 года цены на хлеб в российских магазинах выросли на 7,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия в этом году выросли быстрее инфляции.

Согласно имеющейся статистике, больше всего возросла стоимость черного хлеба. В июне 2019-го его цена составляла 50,54 руб./кг, что на 9,6% больше его прошлогодней стоимости.

Средняя цена белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта составляет 75,87 руб./кг, это на 8,3% превышает стоимость прошлого года.

Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, по подсчетам, подорожали на 7,4%, в среднем серый хлеб сейчас можно купить за 49,96 руб./кг.

Сообщается, что такой рост цен связывают с подорожанием зерна из-за сокращения урожая, так и с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.

Ранее Росстат опубликовал данные о доходах россиян.