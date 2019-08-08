Минфин предложил оптимизировать функции министерств
Министерство финансов России предложило передать часть функций министерств на аутсорсинг. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ ведомства.
По мнению Минфина, реформы позволят повысить эффективность работы ведомства и сократят расходы из бюджета, выделяемые на деятельность министерства.
Уточняется, что Минфин планирует делегировать часть полномочий по ведению бюджетного учета и отчетности Федеральному казначейству.
Отмечается, что эксперимент по передаче бухгалтерии уже проводился: в 2017 году такие функции Федеральное казначейство получило от Росаккредитации, а в 2018 году — от Минобрнауки и Минпросвещения. В настоящее время ведомство управляет финансами 13 органов власти.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил вдвое повысить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования.