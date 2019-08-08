Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По имеющейся информации, за семь месяцев 2019 года стоимость на данный продукт увеличилась на 7,7%.

Отмечается, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия в этом году выросли быстрее инфляции.

По итогам июля самым дорогим оказался черный хлеб: в июне 2019-го его цена оказалась на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Цены белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта выросли на 8,3%. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4%.

Сообщается, что это могло произойти из-за повышения стоимости на сырье.

Ранее Росстат подсчитал, сколько детей в России живут за чертой бедности.