Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на снижается на 19 копеек, до 65,14 рубля.

В свою очередь курс евро опустился на 17 копеек, до 73,01 рубля.

Ранее сообщалось, что волатильность рубля выросла после новых санкций США.