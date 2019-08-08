«Полоцктранснефть Дружба» полностью очистили от «грязной» нефти

Систему магистральных нефтепроводов «Полоцктранснефть Дружба» на севере Белоруссии полностью очистили от «грязной» российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора белорусского оператора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова.

Он отметил, что очистка белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк была завершена досрочно.

По словам Дроботова, в трубах содержалась нефть с высоким содержанием хлорорганики.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут после снижения.