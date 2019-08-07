The National Interest усомнился в стремлении Китая к валютной войне с США

Обозреватель The National Interest Дерек Сизорс задается вопросом, что происходит в торговом противостоянии США и Китая.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп начал месяц с объявления о пошлинах на товары из Китая. В ответ Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар и запретил приобретать госкомпаниям сельскохозяйственную продукцию из США. После этого американский минфин назвал КНР валютным манипулятором. Автор обращает внимание на то, что 28 мая США не считали, что Пекин манипулирует валютой, с тех пор юань упал к доллару только на 2,4%. Подчеркивается, что за последние несколько месяцев и лет Китай ничего не сделал для использования обменного курса «в хищнических целях».

Автор считает наиболее вероятным объяснением происходящего то, что, скорее всего, сторонам не удастся заключить торговую сделку. Он также замечает, что валютная война не имеет смысла для Пекина, а торговля с КНР не имеет для американской экономики большого значения.