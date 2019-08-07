Представитель ЕК заявила о продолжении имплементации поправок в Газовую директиву

Еврокомиссия продолжит имплементацию поправок в Газовую директиву, несмотря на иск оператора проекта Nord Stream 2 по трубопроводу «Северный поток - 2», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Анну-Кайса Итконен.

Она отметила, что ЕК не комментирует иск оператора проекта. Также по ее словам, ЕС намерен продолжать внесение положений директивы в национальные законодательства стран Европейского союза.

Там также отметили, что в ЕК следят за дискуссией по внесенному в США законопроекта о санкциях против «Северного потока - 2» и ждут разъяснений по этому вопросу.