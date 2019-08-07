Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА «Новости».

При этом годовая инфляция, по прогнозам министерства, замедлится до 4,4-4,5%.

«В августе дефляция ожидается от минус 0,2% месяц к месяцу до 0,0% месяц к месяцу. В министерстве отметили, что она возможна из-за ускорения падения цен на плодово-овощную продукцию.

Ранее в июле в России также была зафиксирована дефляция впервые за два года.