Росстат: более 20% детей живут в малоимущих семьях

В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в исследовании Росстата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным ведомства, уровень бедности среди детей превышает показатель бедности в целом по стране. Отмечается, что в 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), а в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек).

Уточняется, что выше всего показатель детской бедности наблюдается в сельской местности (45%) и в многодетных семьях (52, 2%).

Ранее сообщалось, что Росстат назвал основные причины незанятости населения.