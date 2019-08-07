СМИ назвали сумму долга Украины перед СНГ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/619/12390619/Depositphotos_20207695_l-2015-pic905-895x505-50017.jpg">

В российском МИДе проинформировали о том, что задолженность Украины превысила 300 млн руб. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве заявили, что законодательно украинская сторона продолжает оставаться полноценным участником СНГ.

«…никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что после прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского нет понимания, какой линии будет страна придерживаться в отношении организации.

Ранее исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев выразил сожаление в связи с тем, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ.