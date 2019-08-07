СМИ назвали сумму долга Украины перед СНГ
В российском МИДе проинформировали о том, что задолженность Украины превысила 300 млн руб. Об этом пишут «Известия».
В ведомстве заявили, что законодательно украинская сторона продолжает оставаться полноценным участником СНГ.
«…никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что после прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского нет понимания, какой линии будет страна придерживаться в отношении организации.
Ранее исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев выразил сожаление в связи с тем, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ.