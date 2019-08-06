Исследование показало, сколько россиян боялись потери работы

20% россиян боялись в 2018 году потерять работу, говорится в исследовании Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает ТАСС.

Отмечается, что при этом более двух третей работающих считают свою занятость устойчивой. По мнению экспертов, меньше всего потерять работу боятся специалисты высокой квалификации, больше всего — технические служащие и рабочие.

Поясняется, что только треть опрошенных считают, что могут без проблем найти новую работу не хуже текущей, 45% полагают, что это будет сделать сложно, а еще 20,8% считают поиск лучшего варианта для трудоустройства невозможным.

Согласно результатам исследования, чем старше работники, тем сложнее им найти работу.

Ранее сообщалось, что более половины россиян работают по специальности.