Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов на фоне данных о росте цен на нефть.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.17 мск снизился на 37 копеек до 65,17 руб.

Курс евро упал на 35 копеек, до 73,01 рубля,

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent выросла до $60,47 за баррель.