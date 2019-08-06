Итальянские фермеры оценили последствия российского продэмбарго

Президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини заявил, что тема российского эмбарго особенно важна для Италии, сообщает РИА «Новости».

Итальянские сельхозпроизводители, по его словам, на постоянной основе сообщают руководство об ущербе, который нанесло эмбарго на ввоз ряда товаров в Россию.

Прандини отмечает, что эффект от этого ощущается и спустя пять лет после введения продэмбарго.

Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США. «Газета.Ru» писала о том, чем обернулась пятилетка продэмбарго.