Курс юаня опустился к доллару еще на 0,7%

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Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7%, причиной этому стало ослабление китайской валюты до минимума с декабря 2018 года. Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 6 августа, ЦБ определил средний обменный курс на уровне $6,9683 — на 458 пунктов (0,65%) ниже, чем 5 августа, когда курс был на отметке 6,9225.

Ранее сообщалось, что, узнав о снижении курса юаня к доллару, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом.