Курс евро поднялся до 73 рублей

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В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:30 мск евро достигл 73 руб.

Это произошло впервые с 13 июня.

Ранее официальный курс евро вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля.