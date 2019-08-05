Эксперты прогнозируют спад российской экономики

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина пришли к выводу, что состояние российской экономики может ухудшиться уже к 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ранее наступление рецессии в России прогнозировалось на 2021 год, об этом в июне заявлял министр экономики Максим Орешкин.

По актуальной информации, малые и средние предприятия снизили свою активность, в то время как крупные предприятия и госсектора обеспечили экономический рост в 0,5% по итогам первого квартала 2019.

Так, малый и средний бизнес сократился на 7-8%, количество работников малых и средних предприятий уменьшилось на 1,6%. Отмечается, что на данный сектор бизнеса повлиял рост НДС с 18% до 20%. Число сотрудников на микропредприятиях наоборот выросло на 6,7%.

По мнению экспертов, на это повлиял переход малого и среднего бизнеса в микропредприятия.

«Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019», — заключили эксперты.

Ранее выяснилось, как отреагировал рубль на понижение ключевой ставки.