Эксперты выяснили, специалисты в каких областях получают от 100 тысяч рублей

Эксперты выяснили, какие профессиональные области в России позволяют получать доход от 100 тыс. рублей в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

На такую заработную плату могут претендовать соискатели в сфере высшего менеджмента, IT-технологий и добычи сырья.

Как показывает исследование, в четверти вакансий, созданных с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, не была указана предполагаемая зарплата. Самое большое число анкет, где не указана зарплата, приходится на сферу добычи сырья (50%), высшего менеджмента (48%) и информационных технологий (46%).

А 75% соискателей с указанной зарплатой рассчитывают на прибыль от 100 тыс. и более рублей. Больше всего (33%) на такую позицию претендуют представители высшего менеджмента, сферы добычи сырья (23%), в области IT и интернет-технологий (19%).

Доля сотрудников, действительно зарабатывающих от 100 тыс. рублей, составляет 5% в целом по России, 14% — в Москве, 7% — в Санкт-Петербурге, в других регионах - 1,4%.

Ранее сообщалось, какова доля россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.