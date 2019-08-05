Состояние российской экономики может ухудшиться, заявили эксперты

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина пришли к выводу, что состояние российской экономики может стать хуже не к 2021, а к 2019 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам экспертов, экономика выросла в 0,5% по итогам первого квартала 2019, однако этот рост обусловлен за счет крупных предприятий и госсектора. Малые и средние предприятия, наоборот, стали менее активны.

Так, малый и средний бизнес сократился на 7-8%, кроме того, стало меньше сотрудников на предприятиях.

Отмечается, что на данный сектор бизнеса повлиял рост НДС с 18% до 20%.

Микробизнес показал положительные результаты. Там стало больше работников. Эксперты считают, что на это повлиял переход малого и среднего бизнеса в микропредприятия.

«Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019», — заключили эксперты.

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