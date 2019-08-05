Грузинские виноделы сообщили о росте экспорта в Россию

Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 2% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство вина республики.

Отмечается, что с января по июль 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина.

Россия заняла первое место в списке крупнейших импортеров грузинского вина. На втором месте расположилась Украина.Третье место занял Китай.

Уточняется, что самый высокий рост поставок грузинского вина зафиксирован в США. С января по июль Тбилиси экспортировал в Вашингтон около 400 тыс. бутылок вина, что на 60% больше прошлогодних показателей.

Ранее сообщалось, что грузинское вино могут перестать поставлять в Россию.