Китай поручили госкомпаниям прекратить экспорт сельхозпродукции из США, пишет Bloomberg
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Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, компании КНР уже выполнили это поручение и ждут результатов торговых переговоров между сторонами.
Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.
До этого стало известно, что Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые госпошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.
Ранее Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины.