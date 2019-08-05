Китай поручили госкомпаниям прекратить экспорт сельхозпродукции из США, пишет Bloomberg

Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, компании КНР уже выполнили это поручение и ждут результатов торговых переговоров между сторонами.

Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.

До этого стало известно, что Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые госпошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

Ранее Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины.