Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что по рассчетам на «завтра» доллар увеличивается на 14 копеек, составив 65,41 рубля.

Кроме того, курс евро растет до 72,7 рублей, поднявшись на 22 копейки.

Уточняется, что фьючерс на нефть марки Brent на октябрь падает на 1,52% до $60,95 за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются.