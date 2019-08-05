ФАС предложила обязать работодателей сообщать о праве выбора зарплатного банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует обязать работодателей информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольгу Сергееву.

Как сообщает источник, в ведомстве уверены, что инициатива положительно повлияет на конкуренцию в финансовом секторе и снизит давление со стороны работодателей на подчиненных.

Данные меру поддержал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он считает, что изменения в законодательстве по данному вопросу могут быть затронуты уже осенью.

Уточняется, что в Банке России также поддержали предложение ФАС.

Как отмечает издание, в Минфине примут решение лишь после поступления предложения в установленном порядке. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас имеет возможность подать заявление о замене кредитной организации и предоставить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы.

Ранее сообщалось, что ФАС предложила объединить нацпроекты с указом о развитии конкуренции.