Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц
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СМИ назвали долю россиян, которые зарабатывают более 75 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, соответствующую заработную плату получают приблизительно 12% российского населения.
Уточняется, что такие данные были сделаны на основе анализа 27 отраслей экономики.
Причем, как подчеркивается, доход такого размера могут получать те, кто занят в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства и финансов.
Кроме того, на такой заработок могут надеяться в том числе люди, занятые в отрасли IT или «Профессиональная, научная и техническая деятельность».
Ранее ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона.