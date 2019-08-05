Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

СМИ назвали долю россиян, которые зарабатывают более 75 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соответствующую заработную плату получают приблизительно 12% российского населения.

Уточняется, что такие данные были сделаны на основе анализа 27 отраслей экономики.

Причем, как подчеркивается, доход такого размера могут получать те, кто занят в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства и финансов.

Кроме того, на такой заработок могут надеяться в том числе люди, занятые в отрасли IT или «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Ранее ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона.