Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ

Российский министр транспорта Евгений Дитрих проинформировал об инициативе ведомства по созданию в стране сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данном случае речь идет об эффекте масштаба. Можно рассмотреть строительство таких магистралей не только в северном направлении, но и в западном и южном направлениях.

«…когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории», — сказал Дитрих.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен не будут продлевать в Мытищи, Балашиху и Красногорск.