Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает «Ура.ру».

По его словам, это произойдет из-за того, что многие профессии окажутся невостребованными. Он пояснил, что исчезновение многих специальностей будет связано с наступлением четвертой промышленной революции.

«У нас порядка 15 млн человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — рассказал Шеин.

Ранее стало известно, каких специалистов не хватает на российском рынке.