Госдеп сообщил подробности новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов Америки рассказал подробности антироссийских санкций. Заявление было опубликовано в соцсетях ведомства.

В документе говорится, что второй пакет санкций предполагает изоляцию России от финансовой или технической помощи со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Согласно новым ограничениям, американские банки не могут выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте и участвовать в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

Антироссийские санкции также затронут экспорт товаров, связанных с оружием массового уничтожения.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России.