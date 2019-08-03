СМИ назвали зарплату Зеленского

Стало известно, какую ежемесячную зарплату получает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Громадьске».

Отмечается, что на этом посту он каждый месяц получает 28 тыс. гривен, что составляет примерно 70,5 тыс. руб. Из этой суммы вычитается 5,4 тыс. гривен (14 тыс. руб.). Экс-президент Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Как уточняется, других надбавок и премий для главы государства не предусмотрено.

Ранее стала известна первая зарплата Зеленского.