Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет. Текст документа размещен на сайте правовой информации.

Согласно имеющейся информации, законопроект разработал кабмин. Он предполагает изменение критериев нуждаемости семей, когда устанавливаются выплаты на первого или второго ребенка. До этого претендовать на выплаты могли семьи, чей размер среднедушевого дохода ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Теперь нуждающимися будут те, чей доход не превышает двукратной величины этого показателя.

Уточняется, что одновременно будут совершаться выплаты, равные прожиточному минимуму, на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. В настоящее время пособие составляет 50 руб.

Ранее в Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.