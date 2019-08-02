ФНС опровергла заявления ЕСН Григория Березкина о снятии залога с медиаактивов РБК

Запись в едином государственном реестре юридических лиц о залоге акций «РБК Онлайн» является достоверной и действующей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Федеральной налоговой службы. На эту компанию зарегистрированы медиаактивы принадлежащего Григорию Березкину РБК. В пресс-службе ЕСН «Би-би-си» ранее сообщили, что информация о залоге в ЕГРЮЛ – «ошибка».

«Действительно, в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, доля одного из участников ООО «РБК ОНЛАЙН» — АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» — находится в залоге у БАНКА ВТБ (ПАО). Соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ в установленном порядке в 2017 году на основании заявлений, представленных нотариусом, удостоверившим договор залога», — сообщили в ФНС, еще раз уточнив, что запись является действующей.

По словам представителя службы, никаких оспариваний этой записи не идет.

«Согласно сведениям сайта www.kad.arbitr.ru, данные записи не оспариваются. Документы для внесения в ЕГРЮЛ сведения о снятии залога не подавались», — сказали в пресс-службе.

«РБК Онлайн» — собственник компании «Бизнеспресс», которая является учредителем одноименных газеты и журнала, а также информагентства. Ему также принадлежит АО «РБК-ТВ». «Сотол Проект», которая входит в группу ЕСН Григория Березкина, выкупил пакет холдинга в июне 2017 года.

После покупки контролирующего пакета в медиахолдинге миноритариям была направлена оферта, сообщало «Би-би-си». Под обязательную оферту миноритариям необходимо подавать в Центробанк банковскую гарантию, ее группа и оформила в банке, говорят в компании Березкина. Информация о банковской гарантии также содержится в корпоративной отчетности РБК.

Как заявили «Би-би-си» в ЕСН, процедура выкупа завершилась в октябре 2017 года, после чего «взаимные с ВТБ обязательства [были] полностью исполнены». «Мы обратились в ЕГРЮЛ с просьбой исправить эту ошибку [снять информацию о залоге]», — сказали в ЕСН.

РБК – российский медиахолдинг. В 2017 году группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО «РБК» у группы ОНЭКСИМ. Ходатайство в ФАС от АО «Сотол Проект» предусматривало покупку 65% голосующих акций ПАО «РБК» и 80,463% ООО «РБК Онлайн». В 2018 году холдинг РБК получил убыток в размере 3,5 млрд руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее.