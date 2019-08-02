Курс рубля снижается на фоне новых санкций

Рубль ускорил снижение после того, как США объявили о введении санкций против России по «делу Скрипалей».

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос до 65,34 рубля, курс евро до 72,42 рубля.

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