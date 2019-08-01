МВД предложило ввести льготы для желающих получить паспорт РФ украинцев

Российское МВД разработало новые льготы для жителей Украины, которые хотя получить российские паспорта и гражданство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что в настоящее время ведомство разработало перечень возможных льгот для украинцев и направило документ российскому президенту Владимиру Путину.

Известно, что все льготы будут касаться выгодного получения гражданства.

Ранее сообщалось, что Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса.

Таким образом, Путин внес в свой предыдущий указ изменения «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. До этого гражданство России могли получить только жители определенных районов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.