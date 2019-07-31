Работающие пенсионеры получат прибавку не более 261 рубля

Пенсионного фонда России (ПФР) анонсировал ежегодную корректировку пенсий работающих пенсионеров, передает РИА «Новости».

Она начнется с 1 августа 2019 года и затронет около 14 млн граждан.

При этом в ПФР уточнили, что максимальная прибавка к пенсии составит 261,72 рубль.

«Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты», — добавили в фонде.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, которые не позволяют беспочвенно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.