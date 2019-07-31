В команде Зеленского огласили предстоящие реформы на Украине
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Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук поделился предстоящими планами экономических реформ на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Зеленский намерен приватизировать госкомпании, и уменьшить дефицит бюджета.
Приватизация коснется банков, железной дороги и почты.
Также он собирается отметить мораторий на продажу земли. Кроме того, будут проведены переговоры со Всемирным банком, после которых решится вопрос, смогут ли иностранцы покупать землю или объем ее продаж ограничат.