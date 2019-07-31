В команде Зеленского огласили предстоящие реформы на Украине

Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук поделился предстоящими планами экономических реформ на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский намерен приватизировать госкомпании, и уменьшить дефицит бюджета.

Приватизация коснется банков, железной дороги и почты.

Также он собирается отметить мораторий на продажу земли. Кроме того, будут проведены переговоры со Всемирным банком, после которых решится вопрос, смогут ли иностранцы покупать землю или объем ее продаж ограничат.

Ранее у Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада.