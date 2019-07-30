Почти 300 молодых финансистов устроили мозговой штурм на сессии «ПРОдвижение»

Успех цифровизации российской налоговой службы связан в том числе с молодыми кадрами, которые генерируют идеи, считает первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сообщил участником третьей региональной проектно-аналитической сессия платформы ФНС «ПРОдвижение», сообщает налоговая служба. «ПРОдвижение» — продолжение конкурса «Лидеры России», где Силуанов и глава ФНС Владимир Мишустин являются наставниками. Наставником третьей региональной сессии платформы также стал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«ФНС России преуспела в цифровизации, и это не праздные слова: система прослеживаемости товаров с точки зрения цепочек НДС, новые системы налогообложения малого бизнеса и самозанятых, — обо всем этом в других странах только начинают задумываться. А чем объясняется такой успех? Молодыми кадрами - именно вы создаете идеи и предложения», — сказал первый вице-премьер. По его словам, от креативных идей молодых специалистов во многом зависит развитие финансовых органов.

По итогам первых двух сессий «ПРОдвижения» ее участники подготовили предложения по автоматизации контроля представления налоговой отчетности и сокращению ее объема, предложили идеи по разработке мобильных приложений, по упрощению деклараций и многое другое, сказал Мишустин. При этом часть предложений уже прорабатываются в ФНС. В ходе третьей сессии около 290 участников в условиях «дедлайна» реализуют различные проекты, в том числе по совершенствованию механизма прослеживаемости товаров и автоматического начисления НДС.

За три года в проектах «ПРОдвижение» и «Сделай карьеру сам!» приняли участие около 2 тыс. сотрудников ФНС. Финалисты получили работу или продвижение по службе в налоговых органах. Один победитель назначен замминистра финансов Крыма.