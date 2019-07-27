Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным газеты на 22.17 26 июля, акции »Яндекса» упали до $37,14 за бумагу. До этого в четверг, 25 июля, они стоили в это же время $40,3.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями.

Уточняется, что проект предлагает определить понятие значимых информационных ресурсов, которые необходимы для развития информационной инфраструктуры страны.