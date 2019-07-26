Совфед одобрил продление «дачной амнистии»

Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.

Это поможет развить частный жилой сектор, а также «послужит целям стимулирования вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот», сообщается в пояснительной записке.

Закон решает вопрос об оформлении земельных участков под многоквартирными домами, делает бессрочным определение нормы максимальных цен кадастровых работ.

Отмечается, что дачную амнистию изначально хотели продлить до 1 марта 2022 года.

Ранее Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии».