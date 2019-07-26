Выяснилось, как отреагировал рубль на понижение ключевой ставки

Решение Центрального Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов практически не повлияло на динамику курса рубля на Московской бирже, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

За этот год такое понижение произошло впервые, однако оно незначительно сказалось на рубле.

Регулятор опустил ставку с 7,5% до 7,25%.

Отмечается, регулятор указал, что темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий ЦБ.

Ранее ЦБ лишил лицензии «РАМ банк».